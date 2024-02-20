В Петербурге выявили коронавирус у 3 703 горожан за неделю

В России госпитализировали 3 215 человек с 12 по 18 февраля с подтвержденной коронавирусной инфекцией, об этом 20 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что количество госпитализаций увеличилось на 1,2% относительно предыдущей недели.

В Петербурге коронавирус выявили у 3 703 человек, из них 280 человек госпитализированы. Также за неделю от болезни погибло 19 человек. Среди выздоровевших числятся 3 397 человек.

Как пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Смольного, сейчас в Петербурге в больницах на лечении от коронавируса находятся 1 376 человек, а дома лечатся 4 529 местных жителей.

Фото: ЗАКС.Ру