Соцсеть X (бывший Twitter) заблокировала аккаунт Юлии Навальной

Аккаунт политика Юлии Навальной 20 февраля перестал быть доступен для пользователей и читателей сети микроблогов X (бывшего Twitter).

При попытке зайти на страницу высвечивается объявление о приостановке действия учетной записи. В качестве причины случившегося указано, что аккаунт Навальной нарушает правила X.

Свою страничку в этой соцсети Юлия Навальная впервые завела вчера и собрала около 90 тысяч подписчиков. За сутки она несколько раз высказалась о кончине своего мужа, оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). В Кремле сочли ее заявления хамскими.

UPD 16:32 Администрация сервиса вернула доступ к аккаунту Юлии Навальной.

изображение: соцсеть X