Гатчинский суд вернул полиции более десятка протоколов на активиста Правдина

Суд в Ленобласти не удовлетворился содержанием административных протоколов, составленных на активиста из поселка Сиверский Александра Правдина. Пенсионер известен своими регулярными одиночными пикетами и выпуском стенгазеты.

Тринадцать протоколов по статьям о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) вернули в органы внутренних дел, о чем сообщает медиапроект RusNews со ссылкой на адвоката Игоря Скачко. Гатчинский городской суд счел их некорректно составленными.

По четырнадцатому из поступивших на активиста этой зимой административных дел он ранее был оштрафован, после чего решил удалить все записи в своем Telegram-канале. Там публиковались фотоотчеты о его одиночных политических акциях, с одним из которых и был связан последний штраф.

Фото: ЗАКС.Ру