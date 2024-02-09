В Ленобласти активист Правдин получил штраф за публикацию в интернете

Гатчинский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей активиста Александра Правдина из поселка Сиверский, рассказал тот в своем Telegram-канале 9 февраля. Взыскание пожилому активисту назначили за публикацию в интернете материала с явным неуважением к обществу, государству и официальной символике России (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

Само заседание состоялось еще в минувший вторник, 6 февраля. Что именно послужило причиной для составления протокола, Правдин не сообщил. Согласно предположению издания MR7, речь могла идти о выложенной активистом в Сети фотографии плаката.

В конце января стало известно, что на Правдина были составлены 14 административных протоколов по статьям о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). До этого, в середине декабря, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.

Правдин известен благодаря выпуску своей "стенгазеты", а также проведению пикетов в Сиверском. В отношении его супруги было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру