"Держался сколько мог": Пикетчик Правдин из Ленобласти стер все записи в блоге

Активист из Сиверского Александр Правдин, рассказывавший о своих одиночных пикетах в Telegram-канале "Сиверская ворона", удалил оттуда все посты. Вместо них появилось новое объявление.

"Друзья, придется временно расстаться! Спасибо за поддержку! С надеждой на встречу! Ворона вас любит! Держался сколько мог!", - гласит текст свежей публикации.

Ранее стало известно об оформлении более десятка административных протоколов, составленных в связи с регулярными одиночными пикетами Правдина. Рассмотреть их должен будет Гатчинский суд. Пенсионеру вменяют дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Один из постов в интернете неделю назад обернулся для активиста штрафом. В течение последних недель к нему домой неоднократно приходили силовики.

Отметим, что супруга Правдина находилась под уголовным преследованием из-за стычки с полицейским.

фото: unsplash