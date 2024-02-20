Из-за "экологической" ЧС в Ломоносовском районе возбудили уголовное дело

В Сосновом Бору в отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело в связи с размещением опасных отходов и пожаром на месте их складирования, приведшим к объявлению режима чрезвычайной ситуации.

СК по Ленобласти квалифицировал преступление как нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК). Наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Отходы I, III, IV и V классов опасности хранились на землях муниципального образования "Низинское сельское поселение" Ломоносовского района. В декабре начала тлеть обстановка на площади 50 кв. метров. Режим ЧС ввели 8 февраля и не отменили до сих пор.

Доследственная проверка показала загрязнение почвы, превыщающее максимально допустимые значения. Вред, нанесенный окружающий природе, оценивается как значительный.

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