ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:55

Из-за "экологической" ЧС в Ломоносовском районе возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за "экологической" ЧС в Ломоносовском районе возбудили уголовное дело

В Сосновом Бору в отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело в связи с размещением опасных отходов и пожаром на месте их складирования, приведшим к объявлению режима чрезвычайной ситуации.

СК по Ленобласти квалифицировал преступление как нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК). Наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Отходы I, III, IV и V классов опасности хранились на землях муниципального образования "Низинское сельское поселение" Ломоносовского района. В декабре начала тлеть обстановка на площади 50 кв. метров. Режим ЧС ввели 8 февраля и не отменили до сих пор.

Доследственная проверка показала загрязнение почвы, превыщающее максимально допустимые значения. Вред, нанесенный окружающий природе, оценивается как значительный.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама