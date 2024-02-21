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Арестованным после акций памяти Навального петербуржцам вручили повестки

фото ЗакС политика Арестованным после акций памяти Навального петербуржцам вручили повестки

Петербуржцы, арестованные после возложения цветов в память об умершем политике Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), рассказали свежие новости из спецприемника. Участников траурных мероприятий неизвестные им люди попросили заполнить документы от военкомата, передает издание RusNews. 

Одному из арестованных вручили повестку о постановке на воинский учет, а двоим другим, включая 27-летнего молодого человека, выдали повестку о необходимости явиться в учреждение при Минобороны для уточнения данных.  

Напомним, что по итогам траурных встреч в разных городских локациях арестовали более сотни петербуржцев. О смерти Навального было официально объявлено в минувшую пятницу. Политик скончался в возрасте 47 лет, он отбывал 19-летний срок в колонии особого режима за полярным кругом.

Фото: ЗАКС.Ру


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