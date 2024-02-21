Недоступность Фалькова для депутатов огорчила Володина

Недоступность министра науки и высшего образования Валерия Фалькова возмутила спикера Госдумы Вячеслава Володина, передает 21 февраля пресс-служба нижней палаты. Поводом для этого послужили жалобы депутатов Сергея Обухова и Анжелики Глазковой на невозможность записаться на прием к министру.

"Когда речь идет о депутатах Государственной думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов. У нас легче дозвониться до президента, чем до министров", — отреагировал на слова депутатов Володин.

Спикер предположил, что Фальков "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр" и предложил поднять этот вопрос на отчете правительства в Госдуме. Он попросил полпреда кабинета министров Александра Синенко передать эти слова по инстанциям. В противном случае Володин пригрозил обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой сделать Фалькова "открытым, доступным для диалога".

На пленарном заседании в среду депутаты приняли в первом чтении проект об увеличении выплат за переработки сотрудников. Также Володин анонсировал запуск арабоязычной версии сайта Думы.

Фото: duma.gov.ru