МВД отрицает существование приказа о круглосуточном дежурстве возле памятников

Официальный представитель МВД Ирина Волк выступила с опровержением информации, ранее распространённой в социальных сетях и касающейся сотрудников ведомства.

По словам Волк, не выпускалось письменного приказа, обязывающего полицейских в эти дни круглосуточно дежурить возле различных памятников.

"Опубликованного документа, якобы подписанного руководителем столичного Главка, не существует", - написала пресс-секретарь МВД в своем Telegram-канале.

Отметим, что в российских городах, включая обе столицы, возле мемориалов жертвам политических репрессий в последние дни задерживали людей. Граждане несли цветы в память о скончавшемся в колонии оппозиционном политике Алексее Навальном (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). В Петербурге после траурных мероприятий арестовали более сотни человек.

Фото: ЗАКС.Ру