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Новости 15:46

Смольный разрешил строительство школы "Газпрома" на Васильевском острове

фото ЗакС политика Смольный разрешил строительство школы "Газпрома" на Васильевском острове

Власти Петербурга выдали разрешение на строительство новой школы на намыве Васильевского острова, рассказал 21 февраля вице-губернатор Николай Линченко. Интерес к возведению учебного заведения проявлял фонд "Газпром социальные инициативы".

"Выдали разрешение на строительство современной школы на 1 650 мест в Василеостровском районе на улице Гончарова", — написал Линченко в своем Telegram-канале и приложил к посту рендеры будущего здания.

Согласно проекту, в школе разместят спортивный блок с бассейном, библиотеку, актовый зал, кабинеты для кружков и дополнительного образования, включая "уникальный эколого-биологический центр" на четвертом этаже.

Проект предусматривает создание безопасного доступа для маломобильных групп граждан, уточнил Линченко.

О поддержке Смольным планов строительства новой школы стало известно в конце 2023 года.

Фото: Линченко Николай Викторович / Telegram


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