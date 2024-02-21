Смольный разрешил строительство школы "Газпрома" на Васильевском острове

Власти Петербурга выдали разрешение на строительство новой школы на намыве Васильевского острова, рассказал 21 февраля вице-губернатор Николай Линченко. Интерес к возведению учебного заведения проявлял фонд "Газпром социальные инициативы".

"Выдали разрешение на строительство современной школы на 1 650 мест в Василеостровском районе на улице Гончарова", — написал Линченко в своем Telegram-канале и приложил к посту рендеры будущего здания.

Согласно проекту, в школе разместят спортивный блок с бассейном, библиотеку, актовый зал, кабинеты для кружков и дополнительного образования, включая "уникальный эколого-биологический центр" на четвертом этаже.

Проект предусматривает создание безопасного доступа для маломобильных групп граждан, уточнил Линченко.

О поддержке Смольным планов строительства новой школы стало известно в конце 2023 года.

Фото: Линченко Николай Викторович / Telegram