Горсуд отклоняет апелляции арестованных после траурных встреч памяти Навального

У петербуржцев, арестованных после возложения цветов в память о политике Алексее Навальном (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), пока не получается оспорить свой арест. Об этом пишет портал MR7 со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Раз за разом городской суд 21 февраля отклоняет апелляции и оставляет первоначальные решения об арестах в силе. К этой минуте с одинаковым результатом успели рассмотреть десять жалоб.

Напомним, что на траурных встречах у Соловецкого камня и на Воскресенской набережной в пятницу и субботу задержали более двух сотен человек. Собравшиеся в память об оппозиционере, который скончался 16 февраля в колонии, получили "митинговые" протоколы. Большинство из них отправили в спецприемники на срок от одних до пятнадцати суток.

Фото: ЗАКС.Ру