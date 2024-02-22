В ЦИК пообещали составить протокол на Надеждина после выборов

После выборов президента Центризбирком составит протокол об административном нарушении в отношении политика Бориса Надеждина, пообещал 22 февраля замглавы комиссии Николай Булаев. Основанием для этого он назвал несвоевременный возврат Надеждиным денег из избирательного фонда.

Сейчас задолженность по возврату неправомерно полученных средств у политика превышает 1,1 миллиона рублей, следует из слов Булаева. Согласно его утверждению, на момент отказа Надеждину в регистрации кандидатом в президенты на его счете находилось 1,345 миллиона рублей, а после снятия осталось только пять тысяч рублей.

"По итогам президентской кампании, когда будет представлен финансовый отчет, естественно, мы этим правом воспользуемся. Мы в ЦИК считаем, что такие основания есть", — цитирует заявление Булаева ТАСС.

Зампред ЦИК пообещал перепроверить финансовую отчетность и после этого принять решение о составлении протокола и направлении его в суд.

Сам Надеждин накануне безуспешно пытался опротестовать в Верховном суде отказ ЦИК в регистрации на выборах. По итогам заседания он написал в своем Telegram-канале о намерении оспорить вынесенное решение в течение пяти дней.

О возможности составления протокола на Надеждина Булаев впервые заговорил еще на прошлой неделе.

Фото: ЗАКС.Ру