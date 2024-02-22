Суд оставил без удовлетворения жалобы Кара-Мурзы* на СК

Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу политика Владимира Кара-Мурзы* на бездействие Следственного комитета, сообщила 22 февраля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В своей жалобе оппозиционер пытался опротестовать бездействие Следственного комитета во время своих отравлений в 2015 и 2017 годах.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы жалоба заявителя — Кара-Мурзы Владимира Владимировича* <...> оставлена без удовлетворения", — проинформировали в судебной пресс-службе.

Кара-Мурза* дважды обращался с официальными заявлениями о преступлении к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Результаты рассмотрения обращений его не удовлетворили.

Политик участвовал в заседании суда по видеосвязи из колонии в Омской области, где отбывает срок по делам о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ), сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ). В апреле прошлого года его приговорили к 25 годам лишения свободы.

В декабре 2023 года Кара-Мурзу* оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*