Кара-Мурза* получил штраф по иноагентской статье

Замоскворецкий районный суд оштрафовал политика Владимира Кара-Мурзу* за отсутствие пометки о статусе иноагента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила 1 декабря пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

"В. В. Кара-Мурза* признан виновным в совершении административного правонарушения, <...> ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей", — рассказали в судебной пресс-службе.

Штраф оппозиционеру оказался максимальным из предусмотренных за вмененное ему нарушение.

Также в пятницу Бабушкинский суд Москвы оштрафовал политика Илью Яшина** по той же статье на 45 тысяч рублей.

В апреле Кара-Мурза* был приговорен к 25 годам колонии по статьям о госизмене, распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (соответственно ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ). В сентябре его доставили в ИК-6 города Омска, за прошедшее время его неоднократно помещали в ШИЗО.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Илью Яшина в список иностранных агентов

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram