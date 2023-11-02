Кара-Мурза* в пятый раз оказался в ШИЗО, рассказал его адвокат

Политик Владимир Кара-Мурза* вновь оказался в штрафном изоляторе исправительной колонии в Омске, рассказал в своих соцсетях его адвокат Вадим Прохоров. По его словам, это произошло уже в пятый раз с момента появления оппозиционера в пенитенциарном учреждении.

По рассказу Прохорова, в один из дней сотрудники колонии не разбудили Кара-Мурзу*, из-за чего он проспал. Сигнал подъема должен был прозвучать в пять часов утра, спустя восемь минут после этого в камеру к оппозиционеру "зашла делегация сотрудников колонии с включенной видеозаписью и зафиксировала факт "нарушения"".

Как утверждает адвокат, заключенных из других камер сотрудники ФСИН при этом разбудили.

В качестве наказания за сон в неурочное время Кара-Мурзе* назначили 15 суток ШИЗО.

В апреле суд приговорил политика к 25 годам колонии по статьям о госизмене, распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (соответственно ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ). В ИК-6 Омска он содержится с сентября. В своем письме в октябре оппозиционер рассказал о планах администрации изолировать его от других заключенных.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*