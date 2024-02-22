Режиссер Вырыпаев обжаловал приговор по делу о фейках про армию

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу режиссера Ивана Вырыпаева на вынесенный ему приговор по делу о распространении фейков про армию (п. д. ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил 22 февраля ТАСС. В декабре прошлого года его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

"В суд поступила апелляционная жалоба Вырыпаева Ивана Александровича на его приговор. Она будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде", — рассказали информагентству в Басманном районном суде столицы.

Поводом для уголовного преследования режиссера послужили его публикации и высказывания в интервью, сообщалось ранее. Приговор огласил Басманный суд в середине декабря. Сам Вырыпаев проживает за границей, в минувшем мае стало известно об объявлении его в розыск.

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