Финансируемые зарубежными разведслужбами релоканты стремятся дискредитировать предстоящие в марте выборы президента России, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. Согласно ее оценкам, таких людей "больше чем достаточно".

"Желающих дискредитировать выборы больше чем достаточно. Многие из тех, кто сбежал по разным причинам, всех не осуждаю, но есть те, кто сбегал, так называемые из наиболее антироссийского агрессивного пула релоканты, из-за границы очень активно работают", — приводит ТАСС слова председателя ЦИК, сказанные на выставке-форуме "Россия" в Москве.

Памфилова утверждает, что финансированием направленной против электоральной процедуры деятельности занимаются "ЦРУ, МИ-6, там многие службы". Они же будто бы учат релокантов провокациям на открытых за рубежом участках и "заставляют приезжать в Россию" ради срыва выборов на участках внутри страны.

Подобные этому заявления глава ЦИК делала и ранее. Так, в минувшем ноябре она обвиняла в стремлении дискредитировать выборы не только релокантов, но и "ждунов осевших". В январе она сетовала на формирование из-за границы "фона недоверия к выборам".

Фото: ЗАКС.Ру