Памфилова пожаловалась на формирование извне "фона недоверия к выборам"

Некие недоброжелатели России стремятся создать "фон недоверия" к предстоящим выборам президента России, заявила 17 января глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее мнению, подобной деятельностью занимаются "враги", среди которых она упомянула "наемников Госдепа".

"Враги, те, кто настроен на то, чтобы снести выборы, как они сейчас интенсивно работают, сколько наемников Госдепа и прочих организаций, которые назначили нас врагом", — цитирует речь Памфиловой РИА "Новости".

В своем выступлении глава ЦИК упомянула ведущих информационную борьбу против России "наемников за денежки". Она пожаловалась на создание неких Telegram-каналов и ботов, распространяющих "заведомо ложную информацию" и создающих "широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России".

От сколько-нибудь более детального описания героев своего выступления Памфилова воздержалась.

Также в среду глава ЦИК высказалась о случаях привлечения членов избиркомов к сбору подписей за кандидатов. Подобное на прошлой неделе имело место в Петербурге.

Днем ранее депутат Госдумы Василий Пискарев объявил о "многочисленных фактах" вмешательства иностранных агентов в подготовку к выборам президента. По его версии, с этой целью они готовят трафареты для граффити, листовки и некие тезисы для дискредитации страны, избирательной системы и международных наблюдателей.

Фото: ЗАКС.Ру