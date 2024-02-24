К концу года власти Петербурга рассчитывают занизить бордюры на более чем 300 перекрестках

В течение 2024 года в Петербурге планируется занизить бордюрные камни на более чем 300 перекрестках, рассказали в администрации губернатора 24 февраля. Работы будут выполняться в целях удобства маломобильных граждан.

Всего в адресную программу заложены работы на 321 перекрестке в 10 районах города. Все адреса находятся поблизости от социально значимых объектов, в том числе школ, детских садов и медицинских учреждений.

"Это позволит обеспечить комфортный и безопасный переход дорог для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, а также их беспрепятственный доступ к объектам транспортной инфраструктуры", — прокомментировали в Смольном.

Утверждение адресной программы по занижению бордюрного камня должно состояться в марте. Сами работы стартуют с началом теплого периода и продлятся до конца года.

Также в субботу стало известно о намерении Смольного благоустроить в текущем году три пляжа в Курортном районе.

Фото: ЗАКС.Ру