Участвовать в ДЭГ пожелали свыше трех миллионов россиян

Более трех миллионов россиян пожелали голосовать на выборах президента в дистанционном формате, сообщили 24 февраля в Минцифры. Заявки от избирателей принимаются через портал Госуслуг.

В ведомстве напомнили, что для голосования из дома и офиса желающие должны подать заявки до 11 марта. "Этим сервисом Госуслуг воспользовались уже более трех миллионов человек", — отметили в Минцифры.

Дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах будет применяться в 29 регионах России. Петербурга среди них нет. Как говорил ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин, Северная столица пока остается технически не готовой к подобному формату волеизъявления граждан.

Голосование на выборах президента продлится с 15 по 17 марта. За место главы государства соревнуются четыре кандидата.

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