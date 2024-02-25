Надеждин сообщил о возвращении в Россию и готовности дальше судиться с ЦИК

Политик Борис Надеждин, не допущенный до участия в президентских выборах, объявил в своем Telegram-канале о возвращении в Россию после краткосрочного отпуска с семьей.

Уже в понедельник он намерен посетить два судебных заседания в Верховном суде, где будут рассматриваться две его апелляционных жалобы. Надеждин продолжает оспаривать решение Центризбиркома о снятии его с выборов и основания для принятия этого решения.

"Нас ждут великие дела!" - гласит текст свежего поста политика.

Напомним, что ЦИК забраковал собранные штабами Надеждина подписи в поддержку его выдвижения. В январе по всей стране их собрали более двухсот тысяч при необходимом минимуме в 100 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру