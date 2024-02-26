В Петербурге за пять лет хотят очистить 27 водных объектов

В Петербурге собираются очистить 27 водных объектов и крупные гидросистемы с 2025 по 2030 год, об этом 26 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Михаила Страхова.

"До 2030 года планируются к реализации 22 водохозяйственных мероприятия, предусматривающие расчистку 27 водных объектов", – сказал Страхов.

По словам зампредседателя, Бассейновыми советами были одобрены предложения комитета. В ведомстве выразили надежду на то, что заявленные Петербургом водные объекты будут учтены федеральным центром.

Уточняется, что подобные работы собираются проводить за счет федерального проекта по оздоровлению водных объектов России. Петербург стал одним из основных инициаторов включения Балтийской водной системы в этот проект.

Фото: ЗАКС.Ру