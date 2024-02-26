Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге сократилась почти на четверть

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге снизилась на 23,5% относительно предыдущей семидневки, сообщили 26 февраля в управлении Роспотребнадзора по региону. Превышения недельного эпидпорога специалисты не зафиксировали.

В основном среди пациентов фиксировались заболевания, вызванные вирусами не гриппозной этиологии. Речь идет об аденовирусах, РС-вирусах, сезонных коронавирусах и бокавирусах. Доля заболеваемости гриппом снизилась, составив в итоге 0,4% в структуре общей заболеваемости респираторными инфекциями.

Специалисты рекомендовали для профилактики заболеваемости чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты и избегать общения с заболевшими. При этом горожан предостерегли от самолечения и призвали обращаться к врачу при первых симптомах болезни.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью ковидом, гриппом и ОРВИ в масштабах всей страны. Перед этим в Петербурге отменили масочный режим в медицинских и социальных учреждениях.

Фото: ЗАКС.Ру