Комиссия Госдумы обвинила посольство США во вмешательстве в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне направит в МИД материалы о якобы зафиксированных попытках посольства США вмешаться в проведение предстоящих выборов президента России, следует из заявления главы комиссии Василия Пискарева. Депутат привел в пример интервью американского посла Линн Трейси, сделанное в середине февраля.

По версии Пискарева, американское посольство активно использует свои русскоязычные ресурсы для вмешательства в выборы. Говоря об интервью посла, депутат заявил, что она дала "уничижительные и дискредитирующие" оценки выборам еще до их проведения. Последнее свидетельствует о попытке подорвать доверие граждан к избирательной системе, полагает он.

"Сайт и аккаунты посольства США в соцсетях давно уже вышли за рамки представительских функций и на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера", — приводит слова парламентария Telegram-канал комиссии.

Собранные факты говорят о попытках вмешательства в избирательный процесс, заявил Пискарев и пообещал передать материалы в российский МИД.

Ранее Пискарев обвинял Европарламент в попытке вмешаться в российские выборы. В январе он заявлял о том, что западные спецслужбы будто бы собирают персональные данные россиян при помощи иноагентов и релокантов.

Фото: ЗАКС.Ру