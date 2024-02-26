ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:55

Смольный выделит почти пять миллионов рублей на приюты для животных

фото ЗакС политика Смольный выделит почти пять миллионов рублей на приюты для животных

В 2024 году Петербург выделит почти пять миллионов рублей в качестве субсидий на поддержку приютов для животных, рассказали 26 февраля в администрации губернатора. Порядок предоставления средств был утвержден на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства.

"На этот год объем средств составит 4 миллиона 890 тысяч 300 рублей. Они пойдут на погашение части затрат приютов на электроэнергию, отопление, водоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов", — говорится в сообщении Смольного.

За год в городе увеличилось количество приютов, получающих субсидии от городского правительства. Если в 2023 году средства предоставляли пяти организациям, то теперь речь идет о 14 приютах. Всего в них находятся по 1,3 тысячи собак и кошек.

Ранее стало известно о намерении Смольного выделить 11 миллионов рублей общественным объединениям, при этом на один проект нельзя будет предоставлять более одного миллиона рублей.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама