Смольный выделит почти пять миллионов рублей на приюты для животных

В 2024 году Петербург выделит почти пять миллионов рублей в качестве субсидий на поддержку приютов для животных, рассказали 26 февраля в администрации губернатора. Порядок предоставления средств был утвержден на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства.

"На этот год объем средств составит 4 миллиона 890 тысяч 300 рублей. Они пойдут на погашение части затрат приютов на электроэнергию, отопление, водоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов", — говорится в сообщении Смольного.

За год в городе увеличилось количество приютов, получающих субсидии от городского правительства. Если в 2023 году средства предоставляли пяти организациям, то теперь речь идет о 14 приютах. Всего в них находятся по 1,3 тысячи собак и кошек.

Ранее стало известно о намерении Смольного выделить 11 миллионов рублей общественным объединениям, при этом на один проект нельзя будет предоставлять более одного миллиона рублей.

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