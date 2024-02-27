Никите Журавелю назначили 3,5 года общего режима за сожжение Корана у мечети в Волгограде

Висаитовский районный суд Грозного признал Никиту Журавеля виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима по делу о сожжении Корана у мечети в Волгограде, об этом 27 февраля пишет ТАСС.

Молодому человеку назначено наказание путем частичного сложения: Журавеля обвиняют по статьям об оскорблении чувств верующих (ч.2 ст.148 УК РФ) и о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (ч.2 ст.213 УК РФ). Ранее прокурор как раз просил назначить Журавелю 3,5 года колонии.

Сторона защиты осужденного собирается приговор обжаловать. По мнению адвоката Юрия Антонова, судебная коллегия по уголовным делам должны дать оценку законности и обоснованности приговора.

В мае 2023 года 19-летнего Никиту Журавеля арестовали правоохранительные органы после того, как юноша сжег Коран около мечети в Волгограде. Дело передали в Чечню после решения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В августе Журавель сообщил о том, что был избит Адамом Кадыровым. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись избиения Журавеля, сопроводив ее постом в поддержку сына.

Фото: ЗАКС.Ру