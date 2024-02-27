Водоканал взыскивает долг с Генконсульства Эстонии через суд

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на Генеральное консульство Эстонии, следует из данных сайта суда. Предприятие требует с представителей иностранного государства 17 348,99 рублей.

В пресс-службе Водоканала сообщили ЗАКС.Ру, что генконсульство не заплатило за водоотведение по счетам, выставленным с 1 июля по 6 сентября 2022 года. Всего представительство Эстонии задолжало 12 697,99 рублей, остальная сумма в иске — начисленные пени, уточнили в петербургском предприятии.

Ранее иск о взыскании задолженности с генконсульства Эстонии подал комитет имущественных отношений Петербурга. Размер требований — более 779,7 тысячи рублей за аренду земли.

Напомним, консульство Эстонии в Петербурге закрылось в апреле 2022 года. Примерно в то же время работу прекратили представительства и других европейских стран.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру