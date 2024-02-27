"Яблоко" выразило протест против приговора правозащитнику Олегу Орлову*

Партия "Яблоко" выступила с заявлением, посвященным судьбе сопредседателя "Мемориала"** Олега Орлова*, которого во вторник суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии. Наказание было ужесточено после пересмотра дела о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК), возбужденного из-за опубликованной правозащитником критической статьи о российской политике. Председатель "Яблока" Николай Рыбаков выразил несогласие с судебным решением. От своего лица и от лица своих коллег он назвал его репрессивным.

"Свобода слова, выражения своих мыслей, публицистические образы в критике властей и проводимой ими политики — неотъемлемое право каждого гражданина, провозглашаемое Конституцией", - напомнил лидер партии.

По мнению "яблочников", лишение свободы за критику власти означает поворот в сторону тоталитарных практик. В партии знают 70-летнего Орлова* как исключительно мирного человека, который не может представлять опасности для государства, говорится в заявлении.

*Минюст внес Олега Орлова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру