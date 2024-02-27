В заливе у берегов Комарово выявили серьезное превышение по нефтепродуктам

Росприроднадзор рассказал о результатах недавней инспекции по побережью Финского залива в Курортном районе Петербурга. В отобранных пробах воды нашли превышение максимально допустимых значений по пяти показателям. Среди них — нефтепродукты, аммоний-ионы и фосфат-ионы по фосфору. Предельная концентрация нефтепродуктов оказалась превышенной в 6,3 раза, уточняет ТАСС. Речь в данном случае идет об образцах воды, взятых в Комарово возле пляжа Комаровский берег. Источник сброса стоков установить не получилось. Чиновники планируют направить материалы проверки в прокуратуру.

Установлено также, что вопреки уже выносившемуся предостережению собственник одного из соседних домовладений продолжает сброс сточных вод в залив. Наконец, в соседнем Репино сотрудники Росприроднадзор встретили работающую строительную технику на берегу. Законность этой деятельности устанавливается.

Напомним, что после новогодних праздников жители Курортного района пожаловались на изменение цвета и запаха воды у берегов Репино.

фото: скриншот видео пресс-службы СЗМУ Росприроднадзора