Против производителей яиц завели 10 антимонопольных дел

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский при личной встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал ему о контроле над ценообразованием. В частности, он отчитался о работе с производителями куриных яиц: подорожание последних в прошлом году остро ощущалось потребителями.

"Мы изучили причины изменения цен на яйцо куриное. Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте", - приводит речь своего руководителя пресс-служба ФАС.

Сделав выводы, сотрудники ведомства возбудили 10 антимонопольных дел в 10 регионах. Среди рассмотренных случаев имеются те, которые содержат в себе признаки картельного сговора.

Напомним, что подорожание яиц более чем в полтора раза побудило чиновников организовать их закупку в дружественных Азербайджане, Белоруссии и Турции и отменить ввозные пошлины на этот товар.

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