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Новости 16:42

"У нас постоянно что-нибудь выстреливает": Набиуллина высказалась о ценах на яйца

фото ЗакС политика "У нас постоянно что-нибудь выстреливает": Набиуллина высказалась о ценах на яйца

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала продолжающийся рост средней розничной цены на куриные яйца. При оценке этого явления, по ее мнению, в России приходят к неверным выводам.

"Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год - то один тип товаров резко подорожал, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров", - приводит ее речь РБК.

Набиуллина утверждает, что проблема носит системный характер: повысившийся спрос обгоняет реальные возможности обеспечить рынок предложением.

Напомним, что с начала года яйца выросли в цене более чем наполовину. Сложившаяся тенденция, по версии президента Владимира Путина, стала следствием ошибок правительства. В ближайшее время чиновники намерены закупать яйца в Турции и Иране.

Фото: ЗАКС.Ру


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