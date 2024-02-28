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Новости 13:32

Петербургский активист Борис Романов заочно получил шесть лет колонии

фото ЗакС политика Петербургский активист Борис Романов заочно получил шесть лет колонии

Выборгский районный суд Петербурга заочно приговорил активиста Бориса Романова к шести годам колонии общего режима. Судья Марина Горячева объявила его виновным в распространении фейков о российской армии по мотиву политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Гособвинение запрашивало для эмигрировавшего петербуржца девять лет заключения. Адвокат добивался полного оправдания своего подзащитного.

Активисту также на четыре года запретили администрировать сайты и страницы в соцсетях.

Романова с мая 2022 года преследуют за пацифистскую речь, произнесенную в здании муниципального совета МО "Светлановское". После смягчения меры пресечения фигурант смог покинуть страну и обосноваться в Германии.

В Петербурге активист был известен, среди прочего, участием в градозащитном движении и уличных протестах.

Фото: ЗАКС.Ру


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