Бориса Романова будут заочно судить за "фейки" об армии

Выборгский районный суд Петербурга возобновил производство по уголовному делу в отношении активиста Бориса Романова, эмигрировавшего в Германию, выяснил ЗАКС.Ру. Романова будут судить по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК). Первое, после годичного перерыва, заседание состоится в понедельник, 30 октября.

Решение о возобновлении производства приняли 10 октября. По информации ЗАКС.Ру, на предстоящем заседании суд собирается допросить свидетелей по делу, среди которых депутаты муниципального совета. Некоторых участников процесса уже уведомили о дате заседания. Романову грозит до 10 лет лишения свободы.

Поводом для уголовного дела стали высказывания Романова о специальной военной операции на одном из заседаний МО "Светлановское" в марте 2022 года. Романов регулярно посещал собрания депутатов и транслировал происходящее в социальных сетях. В мае прошлого года силовики нагрянули в квартиру активиста. Сперва его поместили под стражу. В следственном изоляторе он находился до конца июля, пока районный суд не изменил меру на запрет определенных действий. Это был первый случай в Петербурге, когда фигуранта дела о "фейках" выпустили из СИЗО. Прокуратура попыталась обжаловать смягчение меры пресечения, однако Романов на заседания в Городском суде не явился. Он также проигнорировал рассмотрение его дела по существу - районный суд объявил Романова в розыск и приостановил судебное разбирательство. Позже Романов объявился в Германии, куда переехал вместе со своей супругой и дочерью.

Напомним, в России по этой статье уже успели заочно осудить бывшую сотрудницу "Первого канала" Марию Овсянникову, политика Максима Каца*, писателя Дмитрия Глуховского**, а также бывшего издателя "Собака.ru" Веронику Белоцерковскую*** и других.

*Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дмитрия Глуховского в единый реестр иноагентов

***Минюст внёс Веронику Белоцерковскую в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру