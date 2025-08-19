Верховный суд оставил без изменения приговор Беркович* и Петрийчук**

Кассационные жалобы по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук** не были удовлетворены Верховным судом РФ, сообщил 19 августа ТАСС. Приговор был оставлен без изменения.

"Приговор и апелляционное определение оставить без изменений, кассационные жалобы - без удовлетворения", - приводит решение судебной коллегии ТАСС.

Сторона защиты просила Верховный суд отменить приговор фигуранткам. В частности, адвокат Петрийчук** настаивал, что суд первой инстанции "не индивидуализировал каждого в отдельности", а в самом приговоре отсутствуют направленность умысла и мотива, а также роль обвиняемых во вменяемом преступлении. При этом защитник Беркович* считает, что при вынесении приговора не были приняты во внимание некоторые экспертизы и ряд доказательств.

Напомним, в июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук** к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. В декабре того же года Апелляционный военный суд смягчил приговоры: наказание для Беркович* заменили на лишение свободы на 5 лет и 7 месяцев, а для Петрийчук** - на 5 лет и 10 месяцев.

Уголовное дело было возбуждено из-за постановки "Финист Ясный Сокол" о судьбах женщин, связавших свою жизнь с исламскими террористами. Спектакль был удостоен премии "Золотая маска".

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру