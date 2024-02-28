Бельский ждет от послания президента программного заявления перед выборами

Завтра, 29 февраля спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский будет лично наблюдать послание Владимира Путина Федеральному собранию в Москве. Председатель парламента рассказал ЗАКС.Ру, что ждет от речи президента "программного заявления" за две недели до выборов главы государства.

- Мы ждем, в том числе, определенного программного заявления президента, потому что мы все понимаем, у нас через две недели уже выборы. Мы понимаем, что, скорее всего, это будет определенная программа на следующий период, которая будет нам объявлена. Но не только мы ожидаем. Я думаю, весь мир ожидает. Россия является достаточно серьезной крупной державой, которая влияет на весь миропорядок, - рассказал Бельский.

Спикер добавил, что выступление Путина, по его мнению, заинтересует и иностранцев. Он напомнил, что интервью президента американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели около миллиарда человек.

- Ждем от этого послания, в том числе, и вектор, который будет определен на будущий период времени. Наверняка будут какие-то заявления, связанные со специальной военной операцией. Мы все с нетерпением ждем, - добавил парламентарий.

Напомним, Путин выступит с ежегодным обращением 29 марта в полдень. Его будут транслировать в кинотеатрах нескольких городов, включая Санкт-Петербург. По информации ЗАКС.Ру, в Заксобрании организовывать трансляцию не будут.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру