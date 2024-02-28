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Новости 13:54

Бельский ждет от послания президента программного заявления перед выборами

фото ЗакС политика Бельский ждет от послания президента программного заявления перед выборами

Завтра, 29 февраля спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский будет лично наблюдать послание Владимира Путина Федеральному собранию в Москве. Председатель парламента рассказал ЗАКС.Ру, что ждет от речи президента "программного заявления" за две недели до выборов главы государства.  

- Мы ждем, в том числе, определенного программного заявления президента, потому что мы все понимаем, у нас через две недели уже выборы. Мы понимаем, что, скорее всего, это будет определенная программа на следующий период, которая будет нам объявлена. Но не только мы ожидаем. Я думаю, весь мир ожидает. Россия является достаточно серьезной крупной державой, которая влияет на весь миропорядок, - рассказал Бельский. 

Спикер добавил, что выступление Путина, по его мнению, заинтересует и иностранцев. Он напомнил, что интервью президента американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели около миллиарда человек. 

- Ждем от этого послания, в том числе, и вектор, который будет определен на будущий период времени. Наверняка будут какие-то заявления, связанные со специальной военной операцией. Мы все с нетерпением ждем, - добавил парламентарий. 

Напомним, Путин выступит с ежегодным обращением 29 марта в полдень. Его будут транслировать в кинотеатрах нескольких городов, включая Санкт-Петербург. По информации ЗАКС.Ру, в Заксобрании организовывать трансляцию не будут. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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