Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте Марка Фейгина*

Московский городской суд признал решение о заочном аресте бывшего адвоката Марка Фейгина* законным, об этом 28 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сейчас Марк Фейгин* находится в международном розыске с октября 2023 года в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии (п. "д" ч.2 ст.207.3 УК РФ).

Как сказали в суде, суд рассмотрел апелляцию защиты Фейгина*, однако оставил его без изменений.

Напомним, что Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина*. Срок ареста начнет исчисляться в случае экстрадиции Фейгина* в Россию или же его задержания на территории страны.

*Минюст внес Марка Фейгина в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру