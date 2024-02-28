ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:50

Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте Марка Фейгина*

фото ЗакС политика Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте Марка Фейгина*

Московский городской суд признал решение о заочном аресте бывшего адвоката Марка Фейгина* законным, об этом 28 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сейчас Марк Фейгин* находится в международном розыске с октября 2023 года в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии (п. "д" ч.2 ст.207.3 УК РФ). 

Как сказали в суде, суд рассмотрел апелляцию защиты Фейгина*, однако оставил его без изменений. 

Напомним, что Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина*. Срок ареста начнет исчисляться в случае экстрадиции Фейгина* в Россию или же его задержания на территории страны.

*Минюст внес Марка Фейгина в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама