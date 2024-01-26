Бывший адвокат Фейгин* заочно арестован столичным судом

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина*, сообщил 26 января ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу. Основанием для этого послужило ранее возбужденное уголовное дело о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фейгина* <...> сроком на два месяца", — рассказали информагентству в суде.

Срок ареста начнет исчисляться в случае экстрадиции Фейгина* в Россию или же его задержания на территории страны. В суде отдельно отметили, что обвиняемый находится в международном розыске.

О том, что Фейгин* числится в розыске, стало известно в октябре 2023 года.

В минувший понедельник Басманный суд заочно арестовал блогера Александра Шпака по делу о распространении фейков про армию. В тот же день в Петербурге была назначена аналогичная мера бойцу ММА Денису Дживовскому по делу об участии в вооруженном конфликте в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 3 ст. 208 УК РФ).

*Минюст внес Марка Фейгина в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру