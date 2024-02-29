Мурашко заявил о снижении почти на треть количества выявляемых случаев ВИЧ

За последние пять лет в России почти на треть сократилось количество выявляемых случаев ВИЧ-инфекции, заявил 29 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом он уточнил, что за 10 лет охват россиян скринингом увеличился более чем на 10 %.

"За пять лет на 30 % снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции, а охват населения скринингом на нее вырос на 13 % за 10 лет", — приводит слова министра ТАСС.

Мурашко заявил о достижении "определенных успехов" в борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями за последнее десятилетие. Согласно его заявлению, за этот период заболеваемость туберкулезом сократилась более чем наполовину, а смертность от него уменьшилась более чем на 70 %.

Ранее стало известно о регистрации Минздравом обновленной вакцины "Спутник V".

Фото: Telegram-канал "Минздрав России"