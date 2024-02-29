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Новости 9:33

Минздрав зарегистрировал обновленный "Спутник V"

фото ЗакС политика Минздрав зарегистрировал обновленный "Спутник V"

Министерство здравоохранения зарегистрировало новый вариант двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщило 29 февраля РИА "Новости" со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Необходимые изменения внесены в инструкцию к вакцине.

"Обновленный "Спутник V" получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию", — заявил в беседе с информагентством вирусолог.

По словам Гинцбурга, регистрация обновленной вакцины позволила специалистам приступить к тестированию препарата на подростках. Исследования планируется завершить к концу марта, после чего будут поданы документы для регистрации этого препарата.

Ранее Минздрав зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт". При этом обновленный вариант препарата для подростков зарегистрирован не был.

В конце октября 2023 года Гинцбург говорил о том, что прежний вариант "Спутника V" перестал защищать от коронавируса в связи с появлением новых штаммов заболевания.

Фото: pixabay


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