Минздрав зарегистрировал обновленный "Спутник V"

Министерство здравоохранения зарегистрировало новый вариант двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщило 29 февраля РИА "Новости" со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Необходимые изменения внесены в инструкцию к вакцине.

"Обновленный "Спутник V" получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию", — заявил в беседе с информагентством вирусолог.

По словам Гинцбурга, регистрация обновленной вакцины позволила специалистам приступить к тестированию препарата на подростках. Исследования планируется завершить к концу марта, после чего будут поданы документы для регистрации этого препарата.

Ранее Минздрав зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт". При этом обновленный вариант препарата для подростков зарегистрирован не был.

В конце октября 2023 года Гинцбург говорил о том, что прежний вариант "Спутника V" перестал защищать от коронавируса в связи с появлением новых штаммов заболевания.

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