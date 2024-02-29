Хуснуллин пожаловался на величину ключевой ставки ЦБ

Существующая в настоящее время величина ключевой ставки препятствует инвестициям в России, посетовал 29 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник выразил надежду на то, что Центробанк уменьшит к концу года до уровня ниже 10 %.

"Надеемся, что хотя бы к концу года ставка ЦБ уйдет ниже 10 %. Действительно при такой ставке тяжело вести инвестиционную деятельность в стране", — цитирует заявление Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер указал на важность сдерживания инфляции и назвал эту меру "вынужденной". В то же время он выразил надежду, что "эта мера как можно быстрее закончится".

На прошедшем в середине февраля заседании совета директоров Банка России было принято решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 16 % годовых. До этого с конца июля 2023 года он постепенно повышал значение показателя, в результате чего тот вырос с 7,5 % до нынешнего значения.

Фото: Kremlin.ru