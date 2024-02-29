Летом между Петербургом и Москвой ожидается рекордное количество авиарейсов

Авиакомпании запланировали на предстоящий летний сезон рекордное количество рейсов между Москвой и Петербургом, сообщили 29 февраля "Известия". Как ожидается, интервал в вылетах составит приблизительно четверть часа.

Согласно полученным изданием данным, в период с июня по сентябрь между двумя городами будет выполняться в среднем по 83 рейса в одну сторону и столько же — в другую. С шести часов утра до часа ночи рейсы в каждом направлении будут выполняться со средним интервалом 15 минут.

В прошлый летний сезон между Петербургом и Москвой летало в среднем по 60 самолетов в сутки. Как рассказал "Известиям" собеседник в одном из крупных аэропортов, максимальное количество рейсов из Москвы прилетело Пулково в июне 2023 года, когда аэропорт принял 69 самолетов.

Ранее стало известно о том, что вылетевший из Пулково в Сочи самолет был вынужден вернуться из-за технических неполадок.

Фото: ЗАКС.Ру