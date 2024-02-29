Глава ГИК Мейксин предположил, что член комиссии от "Яблока" Шапчиц "хайпит" на выборах президента

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от "Яблока" Павел Шапчиц на заседании комиссии 20 февраля предложил изменить правила выплаты вознаграждения членам избирательных комиссий во время президентской кампании. В частности, он предложил "воспользоваться московским опытом" и начислять плату исходя из часов, помноженных на ведомственный коэффициент.

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин заявил, что Шапчиц должен был показать документ финансовому управлению аппарата ГИК, чтобы там дали свою оценку. "Яблочник" отметил, что проект решения направил всем членам комиссии ещё в прошлый четверг и тогда же Мейксин мог ему предложить показать бумагу финансистам.

Глава ГИК заявил, что ознакомился с документом только утром. Он добавил, что московские положения не подходят петербургской избирательной системе. Об этом же сказал зампред Горизбиркома Олег Зацепа. После дискуссии Шапчиц согласился снять свой проект решения с рассмотрения и внести в него правки.

Правда Мейксин всё-равно продолжил критиковать "яблочника" и его идею. Он предположил, что Шапчиц просто решил "хайпить":

- Очень странно, что вы решили вот так вот... Может быть это хайп такой? Может быть это вас так, пока вы год или полтора за границей жили, научили хайповать на выборах президента Российской Федерации, чтобы нас загружать ненужной работой?

Шапчиц не согласился с тем, что он якобы "хайпит". По его мнению, бюджетные деньги, направленные на вознаграждение членам избиркомов, должны распределяться прозрачно.

Критиковать предложение Шапчица начали и другие члены комиссии. Они заявили, что не согласны с документов концептуально и не видят возможности менять его за две недели до выборов. Все члены ГИК, кроме "яблочника", проголосовали за отказ от принятия документа.

Напомним, Горизбирком принял решение о дополнительных выплатах сотрудникам комиссий 15 февраля. Тогда Шапчиц высказал свои претензии к документу и предложил поправки, но другие члены ГИК его предложение не поддержали.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру