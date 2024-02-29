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Новости 17:58

Госдума в приоритетном порядке займется озвученными в послании президента вопросами

фото ЗакС политика Госдума в приоритетном порядке займется озвученными в послании президента вопросами

Озвученные в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию вопросы будут в приоритетном порядке рассмотрены Государственной думой, пообещал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Попутно он назвал "принципиально важным и правильным подходом" вопрос инкорпорирования участников СВО в состав российских элит.

"Государственная дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов", — пообещал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, в своей речи президент поднял "крайне важный вопрос", касающийся элиты российского государства и общества. Спикер поддержал идею о том, что ветераны спецоперации должны иметь возможность "выходить на ведущие позиции в развитии экономики, социальной сферы, в системе государственной и муниципальной власти". Согласно его представлениям, одной из причин развала СССР стало отречение партийных вождей и чиновников от участников войны в Афганистане.

В своей речи Путин объявил о кадровой программе для участников СВО, направленной на подготовку управленцев.

Фото: duma.gov.ru


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