Защита приступила к ознакомлением с материалами по делу Беркович и Петрийчук

Театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил 29 февраля адвокат последней Сергей Бадамшин. Деятельниц культуры преследуют по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за постановки "Финист Ясный Сокол".

"Защита приступила к ознакомлению с материалами "дела"", — написал Бадамшин в своем Telegram-канале.

Адвокат также сообщил, что на следующей неделе состоится судебное заседание по продлению срока содержания под стражей для обеих фигуранток.

Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО с начала мая прошлого года. В середине января стало известно о результатах экспертизы по делу, проведенной ФСБ. Согласно документу, пьеса якобы романтизировала террористов в противовес образу русских мужчин. В последний раз арест фигуранткам продлевался 9 января.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram