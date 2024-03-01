Мопс Фрэнк погиб в багажном отделении самолета из Пхукета в Петербург

Пятилетний мопс Фрэнк погиб во время перелета в багажном отделении в самолете из Пхукета в Петербург, об этом 1 марта пишет "Фонтанка.ру".

По словам владельцев собаки, мопс был абсолютно здоров и летел в багажном отделении самолета. На рейсе он был единственной собакой.

Они рассказали, что из Москвы в Пхукет собака долетела без проблем, а вот обратный перелет в Петербург стал роковым. Когда собаку вытащили, то Фрэнк был уже оледеневшим и мертвым.

По словам одного из владельцев мопса, ветеринар считает, что Фрэнк умер еще в начала полета от переохлаждения или от остановки сердца. Они уточнили, что пес был здоров.

Также хозяева рассказали, что Фрэнк нормально относился к путешествиям и ездил с ними не только самолетами, но и по России на машине. Они отметили, что самолет требуется проверить и узнать, отапливается ли в нем багажное отделение, где перевозят животных.

В самой авиакомпании никак не прокомментировали случившееся.

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Фото: ЗАКС.Ру