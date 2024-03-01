В России собираются приурочить к Году семьи почти 14 тысяч мероприятий

В России планируют провести около 14 тысяч мероприятий разного масштаба, связанных с Годом семьи в стране, об этом 1 марта пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра труда и социальной зашиты РФ Ольгу Баталину.

По ее словам, сейчас все регионы страны подтвердили свои планы. Мероприятия пройдут с учетом национальных особенностей субъектов.

"Всего в Год семьи запланировано около 14 тысяч самых разных мероприятий, всеми регионами утверждены планы. Во всех региональных планах мы видим очень интересные культурные треки, чаще всего связанные с национальными особенностями наших регионов, сохранение и укрепление национальных традиций", – сказала Баталина.

Напомним, что в России начнет действовать новый национальный проект "Семья", заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля.

Фото: unsplash.com