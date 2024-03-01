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Новости 14:28

Песков предложил считать послание Путина его программой на шесть лет

фото ЗакС политика Песков предложил считать послание Путина его программой на шесть лет

Состоявшееся накануне послание президента Владимира Путина Федеральному собранию можно воспринимать в том числе как его предвыборную программу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это связано с участием российского лидера в предстоящих выборах, следует из его слов.

"Поскольку президент в этом году еще выступал в своем качестве кандидата на пост президента, участвует в кампании, то, конечно, это можно также воспринимать, как предвыборную программу Путина", — транслирует слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь охарактеризовал сказанное президентом как "мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет". По его мнению, Путин знает, что, как и с опорой на кого реализовывать свои планы.

Оглашение послания состоялось в четверг, 29 февраля. О том, что именно говорил президент, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)


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