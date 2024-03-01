Песков предложил считать послание Путина его программой на шесть лет

Состоявшееся накануне послание президента Владимира Путина Федеральному собранию можно воспринимать в том числе как его предвыборную программу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это связано с участием российского лидера в предстоящих выборах, следует из его слов.

"Поскольку президент в этом году еще выступал в своем качестве кандидата на пост президента, участвует в кампании, то, конечно, это можно также воспринимать, как предвыборную программу Путина", — транслирует слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь охарактеризовал сказанное президентом как "мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет". По его мнению, Путин знает, что, как и с опорой на кого реализовывать свои планы.

Оглашение послания состоялось в четверг, 29 февраля. О том, что именно говорил президент, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Комсомольская Правда / YouTube (скриншот)