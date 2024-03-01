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Новости 14:45

РБК: Сотрудники ФСБ занялись проверкой КИВИ Банка

фото ЗакС политика РБК: Сотрудники ФСБ занялись проверкой КИВИ Банка

Федеральная служба безопасности организовала доследственную проверку КИВИ Банка, сообщил 1 марта РБК со ссылкой на свои источники. По словам одного из собеседников издания, проверочными мероприятиями занимаются сотрудники управления "К". Последнее в том числе выполняет контрразведывательное обеспечение в кредитно-финансовой сфере.

По информации издания, проверка стартовала на прошлой неделе. ФСБ выясняют возможность вывода за рубеж полученных незаконным путем денег. Одним из поводов для проверки якобы послужило увеличение количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе ведущихся с территории Украины.

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин отказался комментировать изданию полученные сведения. "Мы продали все", — заявил он и добавил, что сделка готовилась на протяжении полутора лет.

На прошлой неделе Центробанк сообщил об отзыве лицензии у КИВИ Банка. Причиной принятого решения регулятор назвал нарушения банком законодательства, в том числе в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию террористической деятельности.

Фото: ЗАКС.Ру


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