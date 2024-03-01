Самолет из Петербурга в Самарканд перенаправили в другой аэропорт из-за снега

Самолет из Петербурга в Самарканд был перенаправлен в город Навои из-за снегопада, об этом 1 марта пишет "Интерфакс" со ссылкой на аэропорт в Узбекистане.

Помимо рейса из Петербурга авиакомпании "Россия", были перенаправлены и рейсы из Москвы авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и Uzbekistan airways.

Причина в снегопаде, который засыпал взлетно-посадочные полосы. Чтобы очистить их, в городе пришлось временно закрыть аэропорт.

Напомним, что рейс из Петербурга в Сочи был вынужден вернуться в аэропорт Пулково спустя некоторое время после вылета 29 февраля. Причина в технических проблемах на борту.

Фото: ЗАКС.Ру