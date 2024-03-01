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Новости 15:18

Суд назначил выпускнице СПбГУ штраф за акцию у стен юрфака в 2023 году

фото ЗакС политика Суд назначил выпускнице СПбГУ штраф за акцию у стен юрфака в 2023 году

Василеостровский районный суд Петербурга назначил Валерии Мещеряковой штраф за акцию на вручении дипломов студентам журфака Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), об этом 1 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на адвоката девушки.

Акция называлась "Лицо российской журналистики". Мещерякова вместе с подругой в июле 2023 года подошли к зданию юридического факультета СПбГУ после вручения дипломов студентам журфака этого же университета.

Девушке назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Как пишет "Фонтанка", девушку формально оштрафовали не из-за самой акции, а из-за того, что она не уведомила органы власти.

Напомним, что в Петербурге 29 февраля правоохранители составили протокол на выпускницу факультета журналистики СПбГУ Валерию Мещерякову и оставили ее на ночь в отделе полиции.

Фото: ЗАКС.Ру


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